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Закир Гасанов участвует в параде по случаю Дня независимости Грузии

Закир Гасанов участвует в параде по случаю Дня независимости Грузии

26 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Грузии г-на Джуаншера Бурчуладзе отправился с рабочим визитом в ​​эту страну.

Как сообщили в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов в качестве почетного гостя участвует в военном параде, проводимом по случаю Дня независимости Грузии.

Военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны принимает участие в серии мероприятий, проводимых по случаю Дня независимости Грузии.

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Закир Гасанов участвует в параде по случаю Дня независимости Грузии

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