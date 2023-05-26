Закир Гасанов участвует в параде по случаю Дня независимости Грузии

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26 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Грузии г-на Джуаншера Бурчуладзе отправился с рабочим визитом в ​​эту страну.

Как сообщили в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов в качестве почетного гостя участвует в военном параде, проводимом по случаю Дня независимости Грузии.

Военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны принимает участие в серии мероприятий, проводимых по случаю Дня независимости Грузии.