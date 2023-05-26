Дмитрий Медведев — о перспективах завершения войны: «Это все на десятилетия»

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Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам заявил журналистам, что «военный конфликт» в Украине «очень надолго».

«Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», — сказал Медведев (цитата по ТАСС), добавив, что если власть в Украине не сменится, то «будет три года перемирия, два года конфликта — и снова все повторится».

Медведев также считает, что при определенных условиях “конфронтация между Россией и странами НАТО дойдет до нанесения превентивного ядерного удара”.

“Есть необратимые законы войны. Если дойдет до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар”, – заявил политик. По его словам, Запад до конца этого не осознает и считает, что до этого не дойдет.