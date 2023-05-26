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Маску разрешили испытать чипы для мозга на людях

Маску разрешили испытать чипы для мозга на людях

Компания Neuralink Илона Маска теперь может проводить клинические испытания вживляемых в головной мозг нейрочипов на людях. Разрешение выдало Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Испытания на обезьянах показали, что технология работает. Животные с имплантом в мозге спокойно сидели на стуле и неплохо справлялись с аркадной игрой Pong, управляя курсором мыши с помощью силы мысли.

В будущем миллиардер хочет вживить чип и себе. В перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, лечить травмы мозга, возвращать слух и помогать справляться с прочими недугами.

 

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