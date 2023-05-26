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МЧС выявило нарушения радиационной безопасности в двух клиниках

МЧС выявило нарушения радиационной безопасности в двух клиниках

Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности в области ядерной и радиологической деятельности в стране.

Как сообщили в МЧС, в рамках проводимых контрольных мероприятий в действующих в городе Баку клиниках, принадлежащих ООО «Səhhət-M» и ООО «Ayxan İmplant Dent», были выявлены нарушения радиационной безопасности в связи с источниками ионизирующего излучения, и на основании представленных документов судебными решениями в отношении этих учреждений были применены соответствующие меры административного взыскания.

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