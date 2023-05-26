Вучич отметил развитие связей между Сербией и Азербайджаном

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25 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Республики Сербия Александром Вучичем.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Александр Вучич выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между нашими странами, которые являются дружественными и стратегическими партнерами. Он отметил, что между нашими странами успешно развивается сотрудничество в различных сферах.

Отметив, что между нашими народами также существуют дружеские отношения, Александр Вучич подчеркнул, что в Сербии хорошо знают Азербайджан. Он довел до сведения, что очень внимательно следит за происходящими в нашей стране процессами, высоко оценил достижения Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева. Президент Сербии с удовлетворением рассказал о своих встречах с главой нашего государства, отметив, что достигнутые в ходе этих встреч соглашения и подписанные документы внесли важный вклад в дальнейшее углубление связей между нашими странами.

Отметив роль парламентов в развитии двусторонних отношений, президент Сербии выразил уверенность в том, что этот визит председателя Милли Меджлиса внесет вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между законодательными органами.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова передала президенту Сербии приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность за приветствия президента Ильхама Алиева, а также просил передать его приветствия главе Азербайджанского государства.

Отметив, что в прошлом году отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, С.Гафарова сказала, что на протяжении этих лет наши отношения неуклонно развиваются. Было подчеркнуто, что визиты на высшем и высоком уровнях внесли важный вклад в углубление отношений. Проведенные во время этих визитов обсуждения, подписанные документы очень важны с точки зрения развития широкого сотрудничества между нашими странами в различных сферах.

На встрече было отмечено, что в международных организациях, особенно в вопросах суверенитета и территориальной целостности между нашими странами существует сильное партнерство и солидарность. Дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в рамках международных организаций отвечает интересам обеих стран.

Кроме того, было отмечено, что энергетический сектор является одним из направлений, имеющих большой потенциал для дальнейшего углубления сотрудничества двух стран.

Говоря о том, что взаимодействие наших парламентов является одним из важных, но в то же время положительных факторов, влияющих на двусторонние и многосторонние отношения, Сахиба Гафарова добавила, что взаимные визиты способствуют развитию сотрудничества.

Президент Сербии также был подробно проинформирован о текущей ситуации в регионе. Было отмечено, что начата программа Великого возвращения, предусматривающая возвращение наших вынужденных переселенцев на родные земли. Однако массовое минирование Арменией наших территорий является самым большим препятствием реконструкционным работам. При этом было подчеркнуто, что Азербайджан прилагает усилия для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе, предложил Армении подписать мирное соглашение на основе 5 принципов международного права.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.