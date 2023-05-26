Главное Армия

Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины

Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters. “Объявить пакет военной помощи могут уже в пятницу”, – говорится в сообщении.

Другие источники сообщают, что сообщить о выделении нового пакета помощи могут после выходных, посвященных Дню поминовения в США.

Ожидается, что в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России.

Необходимое вооружение скорее всего передадут из запасов армии США.

Теги:
Из этой рубрики
Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины
Армия

Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины

2023/05/26, 00:45
"Обучение украинских пилотов полетам на F-16". Остин коснулся итогов "Рамштайна"
Армия

“Обучение украинских пилотов полетам на F-16”. Остин коснулся итогов “Рамштайна”

2023/05/25, 23:38
Генерал Милли исключил победу России над Украиной
Армия

Генерал Милли исключил победу России над Украиной

2023/05/25, 23:11
В ВСУ опровергли слухи о ранении Залужного
Армия

В ВСУ опровергли слухи о ранении Залужного

2023/05/25, 19:25
Армия

Украинцы оснастили танк Challenger-2 ковшами для борьбы с «зубами дракона» (видео)

2023/05/25, 17:20
Как происходил обмен пленными между Украиной и Россией (видео)
Армия

Как происходил обмен пленными между Украиной и Россией (видео)

2023/05/25, 15:57
Турция поставит Малайзии 3 БПЛА ANKA на 100 млн долларов
Армия

Турция поставит Малайзии 3 БПЛА ANKA на 100 млн долларов

2023/05/25, 15:44
Украина объявила о начале контрнаступления
Армия

Украина объявила о начале контрнаступления

2023/05/25, 12:43
В Иране представили новейшую баллистическую ракету (видео)
Армия

В Иране представили новейшую баллистическую ракету (видео)

2023/05/25, 11:07