Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины

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Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters. “Объявить пакет военной помощи могут уже в пятницу”, – говорится в сообщении.

Другие источники сообщают, что сообщить о выделении нового пакета помощи могут после выходных, посвященных Дню поминовения в США.

Ожидается, что в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России.

Необходимое вооружение скорее всего передадут из запасов армии США.