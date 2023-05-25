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Путин констатировал неизменность позиции по Лачинскому коридору (видео)

Путин констатировал неизменность позиции по Лачинскому коридору (видео)

Россия никогда не меняла своей позиции в вопросе о Лачинском коридоре. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве.

“Вы знаете нашу позицию в отношении нашего трёхстороннего заявления в отношении Лачинского коридора. Мы никогда не меняли позицию. Никогда”, — отметил глава государства.

Говоря о такой чувствительной теме, как ситуация с Карабахом, президент России отметил: если получится добиться решения этого вопроса, это пойдёт на пользу как Армении, так и Азербайджану.

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