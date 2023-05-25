Жапаров поздравил президента Алиева

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил лидеру Азербайджана поздравительное письмо по случаю национального праздника Азербайджана. Об этом сообщает “Азертадж”.

В письме говорится:

Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Сердечно поздравляю Вас и всех азербайджанцев по случаю национального праздника Азербайджана – Дня независимости!

Благодаря Вашему эффективному руководству за последние годы Азербайджан добился значительных успехов как в социально-экономических реформах, так и на международной арене.

Отрадно отметить, что глубокие исторические корни дружбы и культурно-языковой идентичности предопределили нынешний характер межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджаном.

Тридцатилетняя история дипломатических отношений ознаменована установлением связей стратегического партнерства, которые благодаря нашим совместным усилиям будут неуклонно развиваться и укрепляться на благо народов наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира и дальнейшего процветания.