Главное Политика

Жапаров поздравил президента Алиева

Жапаров поздравил президента Алиева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил лидеру Азербайджана поздравительное письмо по случаю национального праздника Азербайджана. Об этом сообщает “Азертадж”.

В письме говорится:

Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Сердечно поздравляю Вас и всех азербайджанцев по случаю национального праздника Азербайджана – Дня независимости!

Благодаря Вашему эффективному руководству за последние годы Азербайджан добился значительных успехов как в социально-экономических реформах, так и на международной арене.

Отрадно отметить, что глубокие исторические корни дружбы и культурно-языковой идентичности предопределили нынешний характер межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджаном.

Тридцатилетняя история дипломатических отношений ознаменована установлением связей стратегического партнерства, которые благодаря нашим совместным усилиям будут неуклонно развиваться и укрепляться на благо народов наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира и дальнейшего процветания.

Теги:
Из этой рубрики
Путин анонсировал встречу вице-премьеров Азербайджана, России и Армении
Политика

Путин анонсировал встречу вице-премьеров Азербайджана, России и Армении

2023/05/25, 23:41
Госдеп выступил в поддержку продолжения диалога Баку-Ереван
Политика

Госдеп выступил в поддержку продолжения диалога Баку-Ереван

2023/05/25, 23:36
3-сторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве
Политика

3-сторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве

2023/05/25, 23:33
Азербайджан отмечает развитие сотрудничества с африканскими странами
Политика

Азербайджан отмечает развитие сотрудничества с африканскими странами

2023/05/25, 22:57
Путин констатировал неизменность позиции по Лачинскому коридору (видео)
Политика

Путин констатировал неизменность позиции по Лачинскому коридору (видео)

2023/05/25, 22:42
Пашинян обещает обеспечить транзит через Армению из Азербайджана (видео)
Политика

Пашинян обещает обеспечить транзит через Армению из Азербайджана (видео)

2023/05/25, 22:14
Жапаров поздравил президента Алиева
Политика

Жапаров поздравил президента Алиева

2023/05/25, 22:10
"Пойдет на пользу". Путин анонсировал обсуждение разблокирования транспортного сообщения
Политика

“Пойдет на пользу”. Путин анонсировал обсуждение разблокирования транспортного сообщения

2023/05/25, 22:03
Алиев: После признания Арменией Карабаха как части Азербайджана согласование других пунктов мирного договора будет идти намного легче
Политика

Алиев: После признания Арменией Карабаха как части Азербайджана согласование других пунктов мирного договора будет идти намного легче

2023/05/25, 21:33