Жапаров поздравил президента Алиева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил лидеру Азербайджана поздравительное письмо по случаю национального праздника Азербайджана. Об этом сообщает “Азертадж”.
В письме говорится:
Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Сердечно поздравляю Вас и всех азербайджанцев по случаю национального праздника Азербайджана – Дня независимости!
Благодаря Вашему эффективному руководству за последние годы Азербайджан добился значительных успехов как в социально-экономических реформах, так и на международной арене.
Отрадно отметить, что глубокие исторические корни дружбы и культурно-языковой идентичности предопределили нынешний характер межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджаном.
Тридцатилетняя история дипломатических отношений ознаменована установлением связей стратегического партнерства, которые благодаря нашим совместным усилиям будут неуклонно развиваться и укрепляться на благо народов наших стран.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира и дальнейшего процветания.