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Алиев: После признания Арменией Карабаха как части Азербайджана согласование других пунктов мирного договора будет идти намного легче

Алиев: После признания Арменией Карабаха как части Азербайджана согласование других пунктов мирного договора будет идти намного легче

Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как части Азербайджана, а также признание территориальной целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджана, вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче. Потому что это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Его слова приводит “Азертадж”.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на то, что и на встрече в трехстороннем формате также будет сделан еще один шаг в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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