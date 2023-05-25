Алиев: После признания Арменией Карабаха как части Азербайджана согласование других пунктов мирного договора будет идти намного легче

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Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как части Азербайджана, а также признание территориальной целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджана, вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче. Потому что это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Его слова приводит “Азертадж”.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на то, что и на встрече в трехстороннем формате также будет сделан еще один шаг в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.