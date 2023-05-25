Главное Общество

Объявленные в международный розыск доставлены в Азербайджан

Объявленные в международный розыск доставлены в Азербайджан

Двое объявленных в международный розыск были экстрадированы в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

На основании ходатайств Генеральной прокуратуры в соответствии с требованиями Европейской конвенции от 13.12.1957 года “Об экстрадиции” и соответствующих дополнительных протоколов Республики Польша, а также Конвенции от 22.01.1993 года “О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам” Российской Федерации принято решение об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Юсифа Алиева и Ламина Велиева в Азербайджан.

Так, в связи с тем, что были выявлены серьезные подозрения в совершении Ламином Велиевым кражи, а Юсифом Алиевым грабежа на территории Азербайджана, они были объявлены в международный розыск в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

25 мая Ламин Велиев и Юсиф Алиев были доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан впервые примет Фестиваль воздушных шаров
Общество

Азербайджан впервые примет Фестиваль воздушных шаров

2023/05/25, 20:51
В горах и предгорьях страны возможно ограничение предела видимости
Общество

В горах и предгорьях страны возможно ограничение предела видимости

2023/05/25, 20:23
Ильхам Алиев опроверг слухи о блокировке дороги Лачин-Ханкенди
Общество

Ильхам Алиев опроверг слухи о блокировке дороги Лачин-Ханкенди

2023/05/25, 20:04
Объявленные в международный розыск доставлены в Азербайджан
Общество

Объявленные в международный розыск доставлены в Азербайджан

2023/05/25, 19:54
В Баку 8-летний мальчик погиб под колесами автобуса
Общество

В Баку 8-летний мальчик погиб под колесами автобуса

2023/05/25, 17:40
В подсистему «Зафар» внесена информация о 245 тыс человек
Общество

В подсистему «Зафар» внесена информация о 245 тыс человек

2023/05/25, 17:33
В регионах фермеры испытывают проблемы: Запоздало уже третье орошение озимых культур
Общество

В регионах фермеры испытывают проблемы: Запоздало уже третье орошение озимых культур

2023/05/25, 15:42
Наказаны 69 водителей Uber и Bolt, пристававших к пассажиркам и развозивших наркотики
Общество

Наказаны 69 водителей Uber и Bolt, пристававших к пассажиркам и развозивших наркотики

2023/05/25, 13:48
Завтра в Баку будет туман
Общество

Завтра в Баку будет туман

2023/05/25, 13:45