Главное Экономика

Президент Азербайджана заявил об устойчивости экономики страны

Президент Азербайджана заявил об устойчивости экономики страны

Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост на протяжении почти всего периода независимости.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

«Мы добились полной экономической независимости, что является важным фактором возможности проводить независимый внешнеполитический курс, что мы успешно и делаем», – сказал глава государства, которого цитирует “Азертадж”.

Президент Ильхам Алиев отметил, что экономика Азербайджана самодостаточна и не нуждается в поддержке извне. «За последние 20 лет валовый внутренний продукт нашей страны вырос в более чем 3 раза. Уровень бедности сократился с почти 50 до 5 процентов. Внешний долг находится на уровне менее 9 процентов ВВП и снижается из года в год. Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 10 раз», – подчеркнул он, добавив, что на сегодняшний день одной из главных задач, которые стоят перед страной, является диверсификация экспорта.

Теги:
Из этой рубрики
Самолеты Georgian Airways будут летать транзитом из Москвы через Тбилиси в европейские страны
Экономика

Самолеты Georgian Airways будут летать транзитом из Москвы через Тбилиси в европейские страны

2023/05/25, 20:10
Лидер Азербайджана видит потенциал для дальнейшего роста товарооборота с ЕАЭС
Экономика

Лидер Азербайджана видит потенциал для дальнейшего роста товарооборота с ЕАЭС

2023/05/25, 19:11
Президент Азербайджана заявил об устойчивости экономики страны
Экономика

Президент Азербайджана заявил об устойчивости экономики страны

2023/05/25, 18:59
Ильхам Алиев: Азербайджан является важным участником проекта Север-Юг
Экономика

Ильхам Алиев: Азербайджан является важным участником проекта Север-Юг

2023/05/25, 18:54
Ильхам Алиев проинформировал ЕАЭС о возможностях Азербайджана в судостроении
Экономика

Ильхам Алиев проинформировал ЕАЭС о возможностях Азербайджана в судостроении

2023/05/25, 18:42
Tesla вынуждена отозвать с китайского рынка более миллиона автомобилей
Экономика

Tesla вынуждена отозвать с китайского рынка более миллиона автомобилей

2023/05/25, 18:37
Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз
Экономика

Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз

2023/05/25, 09:57
Украина приостановила экспорт электричества
Экономика

Украина приостановила экспорт электричества

2023/05/24, 22:24
Сийярто требует от ЕС средств на обновление инфраструктуры для поставок азербайджанского газа
Экономика

Сийярто требует от ЕС средств на обновление инфраструктуры для поставок азербайджанского газа

2023/05/24, 21:29