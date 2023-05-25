Tesla вынуждена отозвать с китайского рынка более миллиона автомобилей

107 Просмотров

Tesla в Пекине и Шанхае с 29 мая отзывает более 1,1 млн автомобилей в связи с выявленными проблемами в программном обеспечении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Проблема связана с алгоритмами работы системы рекуперативного торможения. Отмечается, что теоретически это может привести к ДТП.

Речь идет об импортных Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y, производимых на территории Китая. Это касается авто, сошедших с конвейера с 12 января 2019 года по 24 апреля 2023 года.