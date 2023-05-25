Зеленский провел встречу с министром обороны Швеции

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Об этом глава Украинского государства сообщил в Telegram в четверг, 25 мая.

“Встреча с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Важные, первоочередные вопросы: авиационная коалиция, ситуация на передовой, необходимое оружие, формула мира, евроатлантическая интеграция Украины, поддержка Швеции. Каждый день становимся еще сильнее”, – написал Зеленский по итогам переговоров.

Как известно, авиационная коалиция готовит обучение украинских пилотов на западных истребителях и поставках F-16 в ближайшие месяцы. Такую идею поддержал президент США Джо Байден в ходе саммита G7, а позже изъявили желание присоединиться Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Дания, Португалия, Франция, Польша и еще некоторые страны.