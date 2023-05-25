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Лукашенко рассказал, о чем шептался с Путиным во время упрека Токаева (видео)

Лукашенко рассказал, о чем шептался с Путиным во время упрека Токаева (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал российскому журналистуПавлу Зарубину, о чем шептался с президентом России Владимиром Путиным во время выступления казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума 24 мая.

Во время своего выступления Токаев предложил обсудить «один деликатный момент» — наличие в рамках Евразийского экономического союза «союзного государства» в лице Беларуси и России, у которых «даже ядерное оружие — одно на двоих».

На этих словах Александр Лукашенко и Владимир Путин, сидящие рядом, пожали друг другу руки. Момент попал на камеры и разошелся по Сети.

Зарубин 25 мая спросил у белорусского политика о чем он шептался с Путиным.

— Когда речь зашла о ядерном оружии — я из-за акустики этой не очень-то расслышал — Владимир Владимирович мне говорит: «Принято решение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси». Я говорю: «Спасибо». Вот о чем шла речь, не больше, — рассказал Лукашенко.

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