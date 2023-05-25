Турция поставит Малайзии 3 БПЛА ANKA на 100 млн долларов

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Одна из ведущих оборонных компаний Турции – национальная аэрокосмическая компания TUSAŞ заключила контракт на поставку трех ударных беспилотников ANKA в Малайзию на общую сумму около 100 миллионов долларов, сообщает “Анадолу”.

Новинки компании представлены на крупнейшей оборонной выставке Азиатско-Тихоокеанского региона LIMA Langkawi 2023 в Малайзии.

В рамках выставки TUSAŞ подписала контракт с Министерством обороны Малайзии о поставках турецких ударных беспилотников ANKA. Согласно контракту, стоимостью примерно 100 млн долларов, в течение двух лет Вооруженным силам Малайзии будут переданы 3 единицы ANKA.

Беспилотники будут оснащены специальными радарами с возможностью спутникового управления, разработанными для нужд ВВС Малайзии. Контракт будет реализован в течение двух лет.