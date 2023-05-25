Лукашенко приготовился к военному перевороту: «Пусть приходят»

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Президент Бералуси Александр Лукашенко заявил, что он готов к возможному военному перевороту в стране, который планирует поддержать Польша.

Ранее бывший замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак предрек Беларуси скорый вооруженный переворот. По его словам, Варшава поддержит войска, которые будут вести операцию против Лукашенко.

Президент Беларуси напомнил, что уже несколько месяцев назад предупреждал о готовящихся беспорядках. «К восстанию, к революции — я не знаю, к чему они в Беларуси готовятся. А то, что они готовятся к очередному мятежу, мы это знаем давно», — заявил он.

По словам Лукашенко, белорусские спецслужбы в курсе ситуации и отслеживают создание полков и батальонов.

«Мы знаем, где они находятся, и поименно знаем всех. Мы готовы, пусть приходят», — подчеркнул белорусский лидер.