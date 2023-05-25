Наказаны 69 водителей Uber и Bolt, пристающих к пассажиркам и развозящим наркотики

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Приняты меры в отношении 69 водителей компаний Uber и Bolt, допускающих неэтичное поведение, сделавших непристойные предложения пассажиркам и занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции продолжают мероприятия на основании многочисленных жалоб в связи с неэтичным поведением некоторых водителей служб такси Uber и Bolt по отношению к пассажиркам, а также нахождением в состоянии наркотического опьянения во время управления транспортным средством. В ходе проведенных операций были установлены и задержаны 69 водителей указанных компаний. Часть водителей такси была привлечена к уголовной, а остальные – к административной ответственности. Мероприятия сотрудников полиции в этом направлении продолжаются.

Граждане могут обращаться в местные органы полиции по номеру “102” или на официальные страницы МВД в социальных сетях по поводу негативных ситуаций, с которыми они сталкиваются при использовании услуг такси.