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В Кремле отреагировали на заявление Киева о том, что Путин – цель № 1

В Кремле отреагировали на заявление Киева о том, что Путин – цель № 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, которые «знают, что делают».

Об этом он сказал корреспонденту телеканала «Россия 1» Павла Зарубина, прокомментировал слова замначальника управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадима Скибицкого о том, что российский лидер находится во главе списка ключевых целей ведомства.

“Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают”, – сказал Песков в интервью для программы “Москва. Кремль. Путин”.

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