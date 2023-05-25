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Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что получил тяжелое ранение

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что получил тяжелое ранение

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что получил тяжелое ранение в Донбассе — осколок мины попал ему под сердце. Когда именно это произошло, Буданов не уточнил.

«Его [осколок] нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно», — рассказал Буданов в интервью изданию NV (цитата по УНИАН).

По его словам, всего у него было три ранения.

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