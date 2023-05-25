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Украина объявила о начале контрнаступления

Украина объявила о начале контрнаступления

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины началось. Наступательные действия продолжаются уже несколько дней.

“Уже несколько дней продолжается контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались”, – сказал он итальянскому телеканалу Rai.

Подоляк подчеркнул, что украинские военные не будут бить по территории России западным вооружением – его будут использовать исключительно для деоккупации захваченных территорий.

“Мы не хотим ударить по территории России, мы будем использовать то оружие, которое Вы нам дали, чтобы уничтожить позиции РФ на территориях, которые оккупировала Москва, включая Донбасс и Крым”, – пояснил Подоляк.

По словам советника главы ОП, сейчас Украина имеет ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard противоракетные системы, “которые нам предоставили Франция и Италия”.

“F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась”, – добавил он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что контрнаступление – это “не какой-то “один ивент”, который начнется в конкретный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты”. В частности, по его словам, “это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск РФ на разных направлениях, которые уже происходили вчера, проходят сегодня и будут проходить завтра”.

“Интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника – это тоже контрнаступление”, – отметил Подоляк.

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