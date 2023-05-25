Минск и Москва подписали документы по содержанию ядерного оружия России в Беларуси

125 Просмотров

Министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

“В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь”, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметил Шойгу, осуществляемые Россией и Беларусью меры “соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам”.

На встрече министры обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Беларуси, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой, сообщил Шойгу.

“Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной”, – сказал он в ходе подписания документов, определяющих порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики.

При этом Шойгу отметил, что “в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку”.

Он также подчеркнул, что осуществляемые двумя странами меры “соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам”.