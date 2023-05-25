Сойлу назвал Кылычдароглу “спикером США” с “отказавшими тормозами”

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Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – “спикер США”, у которого “отказали тормоза”, считает министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает РИА Новости.

“США, чтобы заполучить наши выборы, используют все имеющиеся методы. В первом туре они проиграли. Не поймите неправильно, в первом туре проиграл не Кылычдароглу, а Вашингтон. Кылычдароглу – спикер США. Мы можем не нравиться людям, они могут быть не в восторге от нас, но значительная часть предложений Кылычдароглу это то, что предложено ему США и Европой”, – сказал министр в интервью телеканалу Habertürk.

По мнению Сойлу, Кылычдароглу в рамках предвыборной кампании перед вторым туром “делает то, чего нельзя делать”. “Политика требует последовательности, искренности”, – отметил Сойлу, по мнению которого партия Кылычдароглу не отличается искренностью.

“Кылычдароглу считает, что если он будет использовать в политике страны все те методы, которые он применял внутри своей партии, то преуспеет. Во втором туре он получит значительный опыт. Сейчас он едет со сломанными тормозами”, – заявил Сойлу.

По мнению министра, партия Кылычдароглу в скором времени распадется.