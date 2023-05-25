«Ъ»: На саммите Алиев-Пашинян-Путин должны принять как минимум два документа

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В Москве 25 мая пройдет трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и России. Разговор простым не будет, пишет российское издание “Коммерсантъ”.

После того как главы МИДов, а затем и руководители Азербайджана и Армении в первой половине мая провели переговоры сначала в Вашингтоне, а потом в Брюсселе, настала очередь Москвы включиться в переговорный процесс, пишет издание.

“23 мая в российской столице собралась трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука. Они предприняли очередную попытку сдвинуть с мертвой точки процесс разблокирования в регионе экономических и транспортных связей.

По итогам саммита — во всяком случае, на это рассчитывают в Москве — должны принять как минимум два документа.

Их согласование продолжалось весь день 24 мая. Один готовили вице-премьеры — о разблокировании транспортных коммуникаций. Другой — пятое по счету совместное заявление господ Алиева, Пашиняна и Путина — шлифовали внешнеполитические ведомства трех стран.

Принятие документов, которыми с момента окончания осенью 2020 года второй карабахской войны оформляется посредническая деятельность российской стороны, позволяет Москве говорить о конкретных результатах проделанной работы и подчеркивать свою роль на Южном Кавказе (по итогам переговоров в США в начале мая и в Брюсселе 14 мая никаких документов не принималось). В двух последних трехсторонних заявлениях, принятых в ноябре 2021 года и в октябре 2022-го, особо подчеркивается «вклад Российского миротворческого контингента в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе». Правда, ситуация «на земле» показывает, что в Карабахе, несмотря на дислокацию там российских миротворцев, продолжают стрелять”, – отмечается в статье.