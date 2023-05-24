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Зеленский заявил об уничтожении почти 900 вражеских дронов Shahed

Зеленский заявил об уничтожении почти 900 вражеских дронов Shahed

Российские войска выпустили по Украине около 1160 ударных дронов Shahed-136/131, почти 900 из них были сбиты. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 24 мая в вечернем обращении.

“Благодарю наши Воздушные силы, всех наших защитников неба, нашу разведку – за то, что наша защита совершенствуется быстрее, чем Россия успевает менять свою тактику террора”, – подчеркнул Зеленский.

В качестве примера результатов совершенствования украинской системы ПВО глава государства привел статистику уничтоженных дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые с лета 2022 года массово применяет Россия.

“Если взять, к примеру, только одно орудие российского террора – иранские “Шахеды”, то сегодня на счету наших воинов почти 900 этих сбитых дронов. В общей сложности против Украины было применено около 1160 “Шахедов”. Большинство – сбиваем. И постоянно ищем инструменты, чтобы сделать количество сбития иранских дронов полным”, – отметил президент.

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