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Токаев: У России и Беларуси даже ядерное оружие одно на двоих

Токаев: У России и Беларуси даже ядерное оружие одно на двоих

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об уникальном феномене Союзного государства России и Беларуси, отметив, что у двух стран даже ядерное оружие одно на двоих. Соответствующее заявление он сделал на заседании Евразийского экономического форума.

«В мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен, как хотите, — создание государства по формуле «две страны — одно государство», — цитирует его РБК.

По его словам, у двух стран единое военное, экономическое, культурное и гуманитарное пространства.

«С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — добавил он.

Вместе с этим Токаев, говоря о странах-членах ЕАЭС, указал, что есть и иной уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаномй, Арменией, и «с этой реальностью нам нужно считаться: как мы будем работать в этих условиях».

«Это вопрос концептуальный, нам нужно, я думаю, в том числе на этом экономическом форуме обсудить данную проблему», — отметил президент Казахстана.

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