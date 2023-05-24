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Пашазаде указал на высокий уровень связей между Баку и Ватиканом (фото)

Пашазаде указал на высокий уровень связей между Баку и Ватиканом (фото)

24 мая председатель Управления мусульман Кавказа шейхулислам Аллахшукур Пашазаде встретился с находящимся в Баку апостольским нунцием в Турции и Азербайджане архиепископом Мареком Сольчинским, резиденция которого расположена в Анкаре.

Председатель УМК отметил высокий уровень дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Ватиканом.

Шейхулислам выразил удовлетворение визитом архиепископа в Азербайджан, состоявшемся в год празднования в стране 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Он отметил, что главы Азербайджана и Ватикана уделяют особое внимание двустороннему сотрудничеству, сообщает “Азертадж”.

Аллахшукур Пашазаде также проинформировал гостя о разрушенных в период оккупации религиозных памятниках Азербайджана и о проводимой на освобожденных территориях работе по восстановлению памятников религиозно-духовного наследия, в том числе мечетей, церквей и храмов. Подчеркивалось, что Азербайджан – признанный в мировом масштабе образец построения межрелигиозных, межнациональных отношений, в стране охраняются историко-религиозные памятники и мультикультурализм является неотъемлемой частью государственной политики в Азербайджане.

В ходе беседы говорилось также о визите президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Ватикан, а также масштабных работах по восстановлению памятников, осуществляемых в Ватикане Фондом Гейдара Алиева.

Архиепископ Марек Сольчинский выразил удовлетворение визитом в Азербайджане в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Ватиканом и Азербайджаном. Нунций подчеркнул, что посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

На встрече были также обсуждены детали намеченного визита в Азербайджан государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина.

Пашазаде указал на высокий уровень связей между Баку и Ватиканом (фото) Пашазаде указал на высокий уровень связей между Баку и Ватиканом (фото)

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Пашазаде указал на высокий уровень связей между Баку и Ватиканом (фото)
Политика

Пашазаде указал на высокий уровень связей между Баку и Ватиканом (фото)

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