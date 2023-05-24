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США поддерживают прямой диалог Баку-Ереван

США поддерживают прямой диалог Баку-Ереван

США поддерживают прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией. С данным заявлением сегодня в ходе брифинга выступил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы приветствуем сообщения о том, что стороны сами продолжают вести переговоры. Госсекретарь Блинкен ясно дал понять на прошлой неделе, что мир в пределах досягаемости. Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Мы продолжим поддерживать стороны в этом начинании, в том числе путем прямого взаимодействия с ними», – отметил Миллер.

Он добавил следующее: “США считают, что прямые переговоры важны для достижения прочного решения, которое находится в пределах досягаемости”.

«Мы поддерживаем эти переговоры, будь то в Вашингтоне, Брюсселе или в любой другой части мира», — подытожил представитель Госдепартамента.

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