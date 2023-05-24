Крупнейший в мире американский авианосец прибыл в Осло

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В Осло (Норвегия) в среду, 24 мая, прибыл крупнейший в мире авианосец Джеральд Р. Форд (USS Gerald R. Ford) для участия в учениях НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что корабль и его экипаж будут проводить учения с норвежскими вооруженными силами вдоль побережья страны в ближайшие дни.

По словам спикера Норвежского объединенного штаба оперативного командного центра вооруженных сил Джонни Карлсена, этот визит является важным сигналом тесных двусторонних отношений между США и Норвегией и свидетельством надежности коллективной обороны и сдерживания.