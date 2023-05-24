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Путь тюрков пролегает через Шушу, Джебраил и Зангезур, заявил Чавушоглу

Путь тюрков пролегает через Шушу, Джебраил и Зангезур, заявил Чавушоглу

Путь тюрков пролегает через Шушу, Джебраил и Зангезур – древнюю тюркскую страну, где пролилась кровь шехидов. С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в городе Кепез провинции Анталия.

При этом министр подверг критике кандидата от «Союза нации» Кямала Кылычдароглу за отсутствие Азербайджана в транспортном проекте:

«Сегодня премьер-министр Армении заявляет, что они готовы признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах. Чем ты так обеспокоен, чего ты хочешь от Азербайджана?», – отметил он.

Министр добавил, что Турция, наряду со своими интересами, отстаивает и интересы всего тюркского мира.

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