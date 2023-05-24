“Газпромбанк”: Азербайджан занимает уникальное положение

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Азербайджан занимает уникальное положение на пересечении ключевых евразийских транспортных маршрутов как с Севера на Юг, так и с Запада на Восток.

Об этом сказала в среду заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры “Газпромбанка” Гульнара Хайдаршина.

«Транспортно-логистические пути, соединяющие Запад и Восток, Север и Юг, сходятся на территории, где расположен Азербайджан. С одной стороны, Азербайджан находится в центре Транскаспийского транспортного маршрута. Этот проект, соединяющий запад и восток евразийского континента, реализуется совместно с Казахстаном, Турцией и Грузией. С другой стороны, Азербайджан занимает центральное положение на линии транспортного коридора «Север – Юг», ориентированного на развитие торговли со странами Южной Азии. При этом Азербайджан обеспечен всей необходимой транспортно-логистической инфраструктурой – авиационной, железнодорожной, трубопроводной и морской»,- приводит “Тренд” ее слова.

По словам Хайдаршиной, расширение транспортно-логистической инфраструктуры будет способствовать созданию новых производств, в том числе высокотехнологичных и расположенных близко к ключевым транспортным узлам.

«Хорошим примером является создание в 2019 г. карбамидного завода компании SOCAR в Сумгайытском химико-промышленном парке. Кроме того, на западе Азербайджана будет создано новое крупное предприятие по производству алюминиевой продукции. На первом этапе объем инвестиций составит 132 млн долл. Нельзя также забывать, что большие запасы нефти и газа в совокупности с близостью к транспортным коридорам повышают значимость Азербайджана в обеспечении евразийской энергетической безопасности»,- добавила она.

Хайдаршина отметила, что Азербайджан превращается в евразийский цифровой хаб.

«Компания AzerTelecom, национальный интернет-провайдер, реализует масштабную программу «Azerbaijan Digital Hub». Программа также нацелена на то, чтобы в перспективе превратить Азербайджан из импортера цифровых услуг в крупнейшего экспортера в регионе, объединяющего четверть населения планеты (Ближний Восток, Центральная, Южная и Юго-Восточная Азия). Эта программа осуществляется в партнерстве с еще более масштабным проектом «Цифровой Шелковый путь» (Digital Silk Way), который Азербайджан осуществляет совместно с Казахстаном и Туркменистаном. Реализация проекта «Цифровой Шелковый путь», позволит ускорить передачу данных между странами Центральной Азии, Китаем и Европой»,- сказала она.

Хайдаршина подчеркнула, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию IT-сектора при содействии государственных программ.

«При поддержке правительства реализуется три направления развития IT-сектора – создание финансовых технологий, обеспечение кибербезопасности (в 2022 г. создана Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана) и развитие сферы IT-аутсорсинга на базе Азербайджана с привлечением зарубежных программистов и других сотрудников отрасли. Предполагается, что Азербайджан превратится в региональный хаб для аутсорсинга IT-услуг, что также будет способствовать укреплению его роли на евразийском пространстве», – отметила она.