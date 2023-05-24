Легионеры РДК и «Свободы России»: Для нас это все по-прежнему является пробой сил (видео)

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«Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» дали пресс-конференцию по итогам своего рейда в Белгородскую область.

«Как мы пересекаем границу России, мы видим, что военное руководство, военно-политическое руководство Российской федерации к этому совсем не готово. Они очень долго рассказывали, что они укрепляют линию, тратят миллиарды, посты устанавливают, «зубы дракона». Но когда доходит до дела – все это сыпется, ничего не происходит.

По сути – чем сильнее, чем мощнее мы заходим на территорию России, – тем больше им надо времени прийти в себя и принять какие-то ответные меры.

То есть, пока они не выкатили на дорогу танки в большом количестве, толком не могли нам ничего противопоставить. Просто, мы не обладаем огромным количеством сил, чтобы эту территорию занимать и контролировать ее. Для нас это все по-прежнему является пробой сил.

Конечно же, и военные, и политические цели в рамках данной операции мы преследуем, и мы их достигли», – говорится в заявлении добровольцев.

