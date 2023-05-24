Переговоры по мирному соглашению с Баку внушают осторожный оптимизм, заявил глава МИД Армении

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У главы МИД Армении Арарата Мирзояна после переговоров в Вашингтоне, Брюсселе и Москве есть осторожный оптимизм по переговорам вокруг соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном. Об этом он заявил в парламенте в среду.

Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Вашингтоне длились 4 дня (1-4 мая). После чего состоялась встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе 14 мая при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. А уже 19 мая встреча министров прошла в Москве.

“В ходе всех встреч состоялись обстоятельные, направленные на взаимное понимание переговоры, что и дает повод для оптимизма”, – сказал он.

Министр добавил, что в ходе переговоров вопросы делятся на две категории – основополагающие и жизненно важные, дополняющие либо смежные. По его словам, у Еревана и Баку есть понимание по ряду вопросов второй группы, но есть разногласия по жизненно важным вопросам.

“По большому счету в целом ничего не согласовано. Мы предполагаем, что продолжим переговоры, пока не согласуем все”, – отметил Мирзоян.