Главное Политика

Переговоры по мирному соглашению с Баку внушают осторожный оптимизм, заявил глава МИД Армении

Переговоры по мирному соглашению с Баку внушают осторожный оптимизм, заявил глава МИД Армении

У главы МИД Армении Арарата Мирзояна после переговоров в Вашингтоне, Брюсселе и Москве есть осторожный оптимизм по переговорам вокруг соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном. Об этом он заявил в парламенте в среду.

Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Вашингтоне длились 4 дня (1-4 мая). После чего состоялась встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе 14 мая при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. А уже 19 мая встреча министров прошла в Москве.

“В ходе всех встреч состоялись обстоятельные, направленные на взаимное понимание переговоры, что и дает повод для оптимизма”, – сказал он.

Министр добавил, что в ходе переговоров вопросы делятся на две категории – основополагающие и жизненно важные, дополняющие либо смежные. По его словам, у Еревана и Баку есть понимание по ряду вопросов второй группы, но есть разногласия по жизненно важным вопросам.

“По большому счету в целом ничего не согласовано. Мы предполагаем, что продолжим переговоры, пока не согласуем все”, – отметил Мирзоян.

Теги:
Из этой рубрики
Путь тюрков пролегает через Шушу, Джебраил и Зангезур, заявил Чавушоглу
Политика

Путь тюрков пролегает через Шушу, Джебраил и Зангезур, заявил Чавушоглу

2023/05/24, 21:43
Переговоры по мирному соглашению с Баку внушают осторожный оптимизм, заявил глава МИД Армении
Политика

Переговоры по мирному соглашению с Баку внушают осторожный оптимизм, заявил глава МИД Армении

2023/05/24, 20:37
ОДКБ готова отправить в Армению 30 наблюдателей
Политика

ОДКБ готова отправить в Армению 30 наблюдателей

2023/05/24, 20:28
Пашинян: Вопрос принадлежности анклавов советских времен остается нерешенным
Политика

Пашинян: Вопрос принадлежности анклавов советских времен остается нерешенным

2023/05/24, 20:01
Байрамов обсудил с представителем Госдепа диалог с Ереваном
Политика

Байрамов обсудил с представителем Госдепа диалог с Ереваном

2023/05/24, 19:49
Пашинян: Армения и Азербайджан договорились на взаимной основе открыть коммуникации
Политика

Пашинян: Армения и Азербайджан договорились на взаимной основе открыть коммуникации

2023/05/24, 19:08
Посольство США: Усилия Армении и Азербайджана вдохновляют нас
Политика

Посольство США: Усилия Армении и Азербайджана вдохновляют нас

2023/05/24, 18:30
Путин: Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене
Политика

Путин: Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене

2023/05/24, 17:09
«Вы хотите сказать, что Шуша – это территория Армении?»
Политика

«Вы хотите сказать, что Шуша – это территория Армении?»

2023/05/24, 16:57