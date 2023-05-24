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Посольство США: Усилия Армении и Азербайджана вдохновляют нас

Посольство США: Усилия Армении и Азербайджана вдохновляют нас

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно будет с визитом в регионе до 25 мая. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря посольства США в Азербайджане.

Отмечается, что Луи Боно планирует встретиться с основными заинтересованными сторонами для поддержания армяно-азербайджанского мирного процесса: «Он также посетит Армению. Это будет возможностью для Луи Боно развить недавние переговоры, которые проходили в США и других странах. Последние усилия Армении и Азербайджана по эффективному участию в мирном процессе вдохновляют нас, и Луи Боно надеется ускорить это. Луи Боно подчеркнет приверженность США продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа».

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