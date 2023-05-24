Азербайджан до конца года отправит в Венгрию первые 100 млн кубометров газа

57 Просмотров

Венгрия получит первые 100 миллионов кубометров азербайджанского газа до конца года.

Об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции в Молдове.

“Это первый шаг к тому, чтобы заключить с Азербайджаном долгосрочный договор на несколько миллиардов кубометров», – отметил министр, которого цитирует «Тренд».

По его словам, объем поставок газа достигнет миллиарда кубометров в будущем.

Сийярто отметил, что политическое соглашение с Азербайджаном привело к успешным переговорам в торговле. Он выразил уверенность в развитии взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в области энергетики.