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Пашинян обвинил экс-депутата в наркоторговле

Пашинян обвинил экс-депутата в наркоторговле

Получателем тонны кокаина, недавно задержанной Службой нацбезопасности Армении, судя по всему, была известная компания по импорту фруктов, принадлежащая экс-депутату парламента от Республиканской партии Армении, который теперь находится в розыске.

Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на правительственном часе в парламенте.

При этом, премьер отметил, что в уголовном деле партийная принадлежность не может работать ни за, ни против того или иного лица.

“В уголовных делах могут фигурировать представители самых разных партий. Если фигурант дела – член РПА, разве надо задерживать всю партию во главе с председателем? Конечно, в любой партии есть люди, которые не столь привержены ее идеям”, – отметил Пашинян (цитата по «Спутнику»).

По его словам, если в деле будет замешан действующий чиновник, он тоже не получит никакого иммунитета: напротив, внимание правоохранителей, в первую очередь, направлено на должностных лиц.

Известно, что в газете “Айакакан жаманак” (принадлежащей семье премьер-министра Армении) сообщалось, что в деле фигурирует бывший главный пристав, экс-депутат парламента Армении Мигран Погосян. Основанная им компания “Кетрин Груп” многие годы была крупнейшим импортером бананов и апельсинов в Армению. После 2018 года компания подала на банкротство, а вместо нее Погосян открыл компанию “Мргени”. Против самого Погосяна ранее было возбуждено дело, он находится за рубежом.

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