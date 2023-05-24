Путин: Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене

Президент России Владимир Путин направил письмо азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня Независимости.
«Ваша страна добилась больших успехов в социальной и экономической областях. Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене и играет активную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня
Российско-азербайджанские отношения поднялись на уровень союзнического взаимодействия, динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество по различным направлениям.
Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса партнерских отношений на благо наших дружественных народов», – говорится в поздравлении российского лидера.