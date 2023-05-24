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Роспропаганда: Залужный получил ранения под Херсоном при ударе ВС РФ

Роспропаганда: Залужный получил ранения под Херсоном при ударе ВС РФ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, не появлявшийся на публике с начала мая, “получил травму головы и осколочные ранения” в результате ракетного удара ВС РФ по командному пункту под Херсоном. Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство РИА “Новости” со ссылкой на “источник”.

По его “данным”, “ранение произошло как раз в начале мая”. Залужному сделали трепанацию черепа, и, по прогнозам, главком ВСУ будет жить, но якобы продолжать службу не сможет.

“В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В Киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа”, — добавил “собеседник” агентства.

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