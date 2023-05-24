В Грузии рассказали, что Данилов и Подоляк призывали открыть второй фронт против России

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Украинские власти призывали Грузию открыть второй фронт против России.

Об этом рассказал глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает телеканал 1tv.

По словам Кобахизде, к началу антироссийских действий страну призывал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Депутат подчеркнул, что эта просьба в Грузии неоднократно обсуждалась и международное сообщество должно знать о требованиях, выдвигаемых республике. «Эта серьезная информация должна быть доведена и до наших международных партнеров», — заключил Кобахидзе.