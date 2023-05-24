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В Грузии рассказали, что Данилов и Подоляк призывали открыть второй фронт против России

В Грузии рассказали, что Данилов и Подоляк призывали открыть второй фронт против России

Украинские власти призывали Грузию открыть второй фронт против России.

Об этом рассказал глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает телеканал 1tv.

По словам Кобахизде, к началу антироссийских действий страну призывал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Депутат подчеркнул, что эта просьба в Грузии неоднократно обсуждалась и международное сообщество должно знать о требованиях, выдвигаемых республике. «Эта серьезная информация должна быть доведена и до наших международных партнеров», — заключил Кобахидзе.

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