Захарова призвала Пашиняна не манипулировать словами

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу выхода из ОДКБ, призвав к пониманию всей опасности манипулирования словами.

На брифинге Захарова, ответила на вопрос о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что “если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет в результате фиксации того, что ОДКБ вышла из Армении”.

“Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то, мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами. Каким образом ОДКБ может выйти из Армении, не очень понятно, о чем идет речь…”, – сказала Захарова.

В России не совсем понимают, что подразумевают слова Никола Пашиняна, отметила она.