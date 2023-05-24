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В МИД РФ прокомментировал слова Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана

В МИД РФ прокомментировал слова Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана

В МИД России прокомментировали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения готова признать Карабах частью Азербайджана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает заявление Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана как подтверждение его позиции от 2022 года

«Рассматриваем заявление премьер-министра Армении как подтверждение позиции, занятой им на пражском саммите 7 октября 2022 года. Тогда же было принято совместное заявление, и в этом заявлении содержалась ссылка на Алматинскую декларацию 1991 года, согласно которой границы между постсоветскими республиками признаны межгосударственными границами», – сказала Захарова на сегодняшнем брифинге.

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