В МИД РФ прокомментировал слова Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана

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В МИД России прокомментировали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения готова признать Карабах частью Азербайджана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает заявление Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана как подтверждение его позиции от 2022 года

«Рассматриваем заявление премьер-министра Армении как подтверждение позиции, занятой им на пражском саммите 7 октября 2022 года. Тогда же было принято совместное заявление, и в этом заявлении содержалась ссылка на Алматинскую декларацию 1991 года, согласно которой границы между постсоветскими республиками признаны межгосударственными границами», – сказала Захарова на сегодняшнем брифинге.