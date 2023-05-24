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Новая война с Азербайджаном? В Ереване призывают реваншистов к здравомыслию

Новая война с Азербайджаном? В Ереване призывают реваншистов к здравомыслию

В этой ситуации мы должны принять решение – идем на новую войну с Турцией и Азербайджаном – со всеми вытекающими из этого прогнозируемыми последствиями, или идем путем мира, защищая независимость Армении, заявил сегодня журналистам в парламенте депутат фракции «Гражданский договор» Геворк Папоян.

«Мы должны сделать выбор между войной и авантюризмом и/или миром. Мы должны двигаться по пути мирной повестки, другой альтернативы нет. Другого варианта нет на повестке», – отметил Папоян (цитата по “Айсор.ам”).

«Их заявления либо были ни о чем, либо косвенно – о новой войне и потерях. Возможно, это устраивает некоторых из них, потому что их задача управлять Арменией, а не Республика Армения, а Армения может быть также в составе любого третьего государства в каком-либо статусе. Для меня самое важное существование Республики Армения», – добавил Папоян.

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