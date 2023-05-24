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Морские дроны атаковали российский военный корабль возле Босфора

Морские дроны атаковали российский военный корабль возле Босфора

В России заявили об атаке на один из своих разведывательных кораблей в Черном море 24 мая. По версии российских СМИ, разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс» при прохождении пролива Босфор был атакован тремя морскими беспилотниками.

Об этом сообщает российский телеграм-канал «Рыбарь».

«Сегодня, 24 мая, российский разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс» при прохождении пролива Босфор был атакован тремя морскими беспилотниками. Атака была успешно отражена, по первоначальным докладам, повреждений корабль не получил», – говорится в сообщении.

Нападение дронов якобы произошло в 5 утра в 40 морских милях к северу от Босфора.

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