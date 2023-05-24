Гарибашвили заявил, что экономика Грузии рухнет в случае прямых санкций против России

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что экономика страны рухнет, если она введет прямые санкции против России.

Об этом он заявил во время выступления на экономическом форуме в Катаре, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Мы нанесем вред своему народу, если введем санкции против России”, – заявил Гарибашвили.

Он отметил, что Грузия поддерживает Украину и украинский народ, но вводить прямые санкции против России не будет.

“Наш товарооборот с Россией составляет менее миллиарда долларов. Для сравнения: Евросоюз всего за четыре дня торгует с Россией, сколько мы торгуем за год. Где логика, когда нас призывают вводить санкции против России?”, – сказал Гарибашвили.

По его словам, некоторые украинские политики очень хотели бы, чтобы в Грузии был открыт “второй фронт” против России, но этого не произойдет.

“Грузия небольшая нация с населением в четыре миллиона человек, поэтому важно сохранять в стране мир, стабильность и безопасность. Моя обязанность – защищать интересы своего народа”, – заявил Гарибашвили.