Российский конструктор передавал Украине сведения о работе системы ПВО

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В России в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Задержанный передавал Украине сведения о работе российской системы ПВО и личном составе Вооруженных Сил России.

По данным ФСБ, мужчина переписывался в мессенджере с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины с февраля по апрель 2023 года. В ходе переписки россиянин отправил данные о российских войсках, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).