Главное Общество

Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 25-30°, местами до 33°тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых местах пройдут дожди. В некоторых районах будет туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 12-17°, местами 20-24 ° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Письмо Байрамова генсеку в связи с плененными азербайджанскими солдатами распространено как документ ООН
Общество

Письмо Байрамова генсеку в связи с плененными азербайджанскими солдатами распространено как документ ООН

2023/05/24, 15:07
Погибшему от удара молнии военнослужащему будет присвоен статус шехида
Общество

Погибшему от удара молнии военнослужащему будет присвоен статус шехида

2023/05/24, 13:56
Депутат: "Мы не сможем удержать цены на воду на нынешнем уровне"
Общество

Депутат: “Мы не сможем удержать цены на воду на нынешнем уровне”

2023/05/24, 13:47
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

2023/05/24, 13:17
В Зангилане и Джабраиле будут проводиться поиски останков пропавших без вести
Общество

В Зангилане и Джабраиле будут проводиться поиски останков пропавших без вести

2023/05/24, 13:09
Задержаны члены ОПГ, ввозившие наркотики из Ирана в Азербайджан на лодках (видео)
Общество

Задержаны члены ОПГ, ввозившие наркотики из Ирана в Азербайджан на лодках (видео)

2023/05/24, 11:55
Долги по ипотеке покойного будут выплачивать его наследники
Общество

Долги по ипотеке покойного будут выплачивать его наследники

2023/05/24, 00:02
Синоптики прогнозируют ливни и град в регионах страны
Общество

Синоптики прогнозируют ливни и град в регионах страны

2023/05/23, 23:36
Министр Мусаев указал на проблему минного террора, развязанного Ереваном
Общество

Министр Мусаев указал на проблему минного террора, развязанного Ереваном

2023/05/23, 23:08