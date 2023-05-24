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В Зангилане и Джабраиле будут проводиться поиски останков пропавших без вести

В Зангилане и Джабраиле будут проводиться поиски останков пропавших без вести

Будут проведены исследовательские работы в направлении Зангилана и Джабраила по поиску останков пропавших без вести.

Об этом сообщил журналистам ученый секретарь Института археологии, этнографии и антропологии НАНА Акиф Гулиев, передает АПА.

Он сказал, что в настоящее время проводятся лабораторные анализы скелетов, обнаруженных в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района в рамках исследований, проведенных с 3 по 17 мая.

“Как известно, пропавших без вести около 4 тысяч человек, а анализы взяты у 15 тысяч человек. На основании этих анализов обнаруженные кости идентифицируются. Сейчас идет работа по разминированию. Мы продолжим наше исследование в июне, когда все будет готово. Снова будут проводиться поиски в Физули, а затем в Джабраиле и Зангилане”.

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