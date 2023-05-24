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Кылычдароглу пообещал ввести санкции против России в случае своей победы

Кылычдароглу пообещал ввести санкции против России в случае своей победы

Турецкий оппозиционер Кемаль Кылычдароглу пообещал, что Анкара введет санкции в отношении России в случае его победы во втором туре президентских выборов.

Второй тур президентских выборов в Турции начнется 28 мая.

Ранее действующий президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган заявил, что Кылычдароглу недоволен тем, что тот поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган указал, что в мире политики нельзя поступать так, как хочет сделать Кылычдароглу, и отметил, что его соперник совсем не разбирается в политике.

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