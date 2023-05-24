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Сойлу рассказал, как США хотят нанести удар по Китаю, используя Турцию и тему уйгуров

Сойлу рассказал, как США хотят нанести удар по Китаю, используя Турцию и тему уйгуров

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал, что его венгерский коллега Шандор Пинтер предупреждал Анкару о необходимости быть осторожнее в связи с попытками США повлиять на выборы в республике.

“Джордж Сорос, финансировавший оранжевые революции в различных странах от имени США, хотел оказать влияние на выборы в Венгрии. Министр внутренних дел Венгрии Пинтер – мой друг, мы с ним в постоянном контакте. Он сказал, что средства [для влияния] на выборы шли напрямую из казны США. Он нас предупредил тоже быть осторожнее”, – цитирует Сойлу в среду газета Aydinlik.

Турецкий министр добавил, что премьер Венгрии Виктор Орбан после победы на выборах “изгнал Сороса и всех его людей из страны”. А в рамках своей избирательной кампании он продвигал анти-ЛГБТ повестку, которую поддержали в итоге 80% населения.

Относительно поддержки ЛГБТ со стороны США Соулу сообщил, что американская сторона консолидирует вокруг этой повестки страны Европы и оказывает большую поддержку ЛГБТ-ассоциациям. “Помогают продвигать телесериалы на эту тему, например. Некоторым организациям оправляют деньги напрямую. Мы сообщали, что это за организации, сколько у них средств. Судились с ними”, – сказал министр.

Помимо этого Сойлу обратил внимание на попытки США нанести удар по Китаю, используя Турцию и тему уйгуров. Целью является повлиять на Турцию, чтобы она совершила шаги против турок-уйгуров, проживающих в республике, и тем самым оказала некое воздействие на Китай.

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