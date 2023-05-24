Задержаны члены ОПГ, ввозившие наркотики из Ирана в Азербайджан на лодках (видео)

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Задержаны члены организованной преступной группы, которые с иранского побережья Каспийского моря на лодках контрабандно ввозили наркотики в Азербайджан.

Как сообщили в МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД провели специальные оперативно-розыскные мероприятия.

Так, в Сумгайыте были задержаны ранее судимые Эльшад Алиев и Закир Нагиев, которые организовывали незаконный оборот наркотиков. У них, а также в автомобиле, управляемом Закиром Нагиевым, было обнаружено и изъято 187 кг наркотиков, в т.ч., 113 кг марихуаны, 37 кг героина, 36 кг метамфетамина, 1 кг опиума и 5 тысяч таблеток «метадона М40».

В ходе расследования стало известно, что эти лица периодически ввозили в страну наркотики по морю. После их получения они передавали наркотики отдельным лицам в Баку для продажи.

В своих показаниях Эльшад Алиев и Закир Нагиев сказали, что, используя специальные технические средства, неоднократно получали наркотики, контрабандно доставляемые из Ирана на специальных катерах в поселок Зиря в Хазарском районе, и продавали их. Оба лица не вызывали подозрение у окружающих, поскольку маскировались под рыболовов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, в отношении обеих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.



