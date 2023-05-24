Главное Мир

Пригожин предрек народное восстание в России: «Народ с вилами выйдет»

Пригожин предрек народное восстание в России: «Народ с вилами выйдет»

Владелец российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает неизбежным народное восстание в России.

Соответствующее заявление было опубликовано на его канале в Telegram.

Такой сценарий для России Пригожин озвучил из-за прорыва добровольцами границы в Белгородской области. Он обвинил в случившемся министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым у него острый конфликт.

Главарь «Вагнера», среди прочего, пожаловался, что планировал обучать боевиков в приграничных районах Курской и Белгородской областей, но ему запретили это делать.

«”Мне позвонил Шойгу и, возмущенный, сказал: «Не лезьте, (…), куда не надо. Российская армия сама способна защищать границы», – рассказал хозяин ЧВК.

Он планирует народное восстание в России, предупредив, что возьмет ситуацию под свой контроль, когда режим посыпется.

«Когда они будут пр******** все и народ с вилами выйдет на улицу, естественно, тогда мы придем», – сообщил Пригожин.

Теги:
Из этой рубрики
Пригожин рассказал, сколько наёмников ЧВК «Вагнер» погибло с начала войны в Украине
Мир

Пригожин рассказал, сколько наёмников ЧВК «Вагнер» погибло с начала войны в Украине

2023/05/24, 12:27
Лукашенко снова полетел к Путину
Мир

Лукашенко снова полетел к Путину

2023/05/24, 12:21
В граничащем с Украиной российском регионе загорелся газопровод
Мир

В граничащем с Украиной российском регионе загорелся газопровод

2023/05/24, 12:21
Пригожин предрек народное восстание в России: «Народ с вилами выйдет»
Мир

Пригожин предрек народное восстание в России: «Народ с вилами выйдет»

2023/05/24, 11:46
От Бахмута до Белгорода: новый позор российских силовиков
Мир

От Бахмута до Белгорода: новый позор российских силовиков

2023/05/24, 11:34
Турция расширит районы нефтегазовой разведки в Черном море
Мир

Турция расширит районы нефтегазовой разведки в Черном море

2023/05/24, 11:27
ВСУ атаковали дронами Белгородскую область России
Мир

ВСУ атаковали дронами Белгородскую область России

2023/05/24, 11:20
Врезавшийся в ограждения возле Белого дома признался в намерении убить Байдена
Мир

Врезавшийся в ограждения возле Белого дома признался в намерении убить Байдена

2023/05/24, 10:58
Ринат Мухаметов: Даже если Кылычдароглу победит, политического кризиса не избежать
Мир

Ринат Мухаметов: Даже если Кылычдароглу победит, политического кризиса не избежать

2023/05/24, 10:10