Пригожин предрек народное восстание в России: «Народ с вилами выйдет»

330 Просмотров

Владелец российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает неизбежным народное восстание в России.

Соответствующее заявление было опубликовано на его канале в Telegram.

Такой сценарий для России Пригожин озвучил из-за прорыва добровольцами границы в Белгородской области. Он обвинил в случившемся министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым у него острый конфликт.

Главарь «Вагнера», среди прочего, пожаловался, что планировал обучать боевиков в приграничных районах Курской и Белгородской областей, но ему запретили это делать.

«”Мне позвонил Шойгу и, возмущенный, сказал: «Не лезьте, (…), куда не надо. Российская армия сама способна защищать границы», – рассказал хозяин ЧВК.

Он планирует народное восстание в России, предупредив, что возьмет ситуацию под свой контроль, когда режим посыпется.

«Когда они будут пр******** все и народ с вилами выйдет на улицу, естественно, тогда мы придем», – сообщил Пригожин.